Vorwürfe gegen Bürgermeister Hausmann sind vom Tisch

Im Januar dieses Jahres hatte die Schlierer Gemeinderatsfraktion „Dorf-Leben-Gestalten“ Beschwerde beim Kommunalamt eingelegt. Es ging dabei hauptsächlich um die Vergabe der Planung und den Bauauftrag im Gebiet „Schlier Nord“. Jetzt hat die kommunale Aufsicht die Vorwürfe geklärt und zurückgewiesen.

Von unserer Mitarbeiterin Bettina Musch

Nur ganz kurz nahm Bürgermeister Reimund Hausmann in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Schlier unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ zu dem Schreiben der Kommunalaufsicht Stellung. „Die Beschwerden sind vom Kommunalamt abgearbeitet“, meinte er und bis auf einen Informationsfehler im Gemeindemitteilungsblatt, den er einräume, sei dazu nicht mehr zu sagen. Im Januar hatte die Fraktion „Dorf-Leben-Gestalten“ (DLG) gegen die Vergabe der Planung und der Bebauung von „Schlier Nord“ etliche Beschwerden eingelegt und der Kommunalaufsicht zur Klärung eingereicht. In einem elfseitigen Schreiben nahm das Kommunalamt jetzt dazu Stellung und wies die erhobenen Vorwürfe größtenteils zurück. Einzig die Beschwerde über die im Mitteilungsblatt vom 24. Oktober 2008 veröffentlichten Eigentumsverhältnisse im Gebiet „Schlier Nord“ sei rechtens. Die Gemeinde hatte sich damals im Gemeindeblatt als Eigentümer des Baugebietes „Schlier Nord“ bezeichnet, obwohl sie das Gelände zu diesem Zeitpunkt schon an einen Bauträger verkauft hatte. Die Rechtsaufsichtsbehörde stellte klar, dass diese Veröffentlichung unrichtig gewesen sei, sich aber weder in rechtlicher noch in wirtschaftlicher Weise ausgewirkt habe. Die Gemeinde Schlier habe weiterhin über die Planungshoheit und ein vertraglich geregeltes Rücktrittsrecht verfügt.

Das wollte die Fraktion „Dorf-Leben-Gestalten“ so nicht stehen lassen und Gemeinderat Dr. Marcus Hörenberg verlas eine umfangreiche Stellungnahme zum Schreiben der Kommunalaufsicht. Zu „Schlier Nord“ meinte er, dass die damalige falsche Berichterstattung im Gemeindemitteilungsblatt entscheidend für die Beschwerden seiner Fraktion gewesen sei. „Kritisches Nachfragen unsererseits und die daraus entstandene Aufregung aller Beteiligten wären verzichtbar gewesen, wenn die tatsächlichen Eigentumsverhältnisse im Amtsblatt richtig dargestellt worden wären“, meinte er.

Rüge für Beschwerdeführer

Die Kommunalaufsicht erhebt ihrerseits Vorwürfe. Mit gleichem Schreiben wirft sie den beschwerdeführenden Fraktionsmitgliedern vor, sich rechtswidrig verhalten zu haben, indem sie eigenmächtige Ermittlungen in der Sache durchgeführt haben. Hörenberg erklärte dazu in der Sitzung, dass er sich gegen diesen Vorwurf der Pflichtverletzung wehre und zur Klärung einen Fachanwalt für Verwaltung eingeschaltet habe.

Gemeinderat Wolfgang Rittmann von der Unabhängigen Wählervereinigung ergriff zum Ende der Diskussion das Wort und wandte sich an seine Ratskollegen. Viel Aufregung und Ärger wären vermeidbar gewesen, wenn man mit der Sache anders umgegangen wäre. Akteneinsicht sei auch im Bürgermeisteramt möglich gewesen, ohne die Kommunalaufsicht einzuschalten. Ein Austausch mit den „alten Hasen“, im Gemeinderat wäre zur Klärung ebenfalls sinnvoll gewesen. Man solle jetzt in die Zukunft schauen und das Ganze abschließen.