Von Sterneküche bis Stammtisch: Ein Koch tauscht Promi-Welt gegen Landgasthof in Schlier

Er hat schon in Sterne-Restaurants gekocht und zahllose Promis als Gäste gehabt. Als Koch und Küchendirektor bereiste er verschiedene Länder und arbeitete sogar in Australien.

Dann fällte Benedikt Geßler eine Entscheidung: Er ließ dieses zwar ruhmreiche, aber auch sehr anstrengende Leben hinter sich und kaufte das Gasthaus Krone in Schlier. Dort ist er jetzt zusammen mit seiner Frau und den Kindern glücklicher denn je, wie er selbst sagt.

Andreia und Benedikt Geßler haben die Holz-Einrichtung der „Krone“ aufarbeiten lassen und auch die Technik im Gasthaus erneuert. (Foto: Katrin Neef)

Das Gastronomen-Leben kennt Benedikt Geßler schon von Kindesbeinen an: Seine Familie führt seit rund 500 Jahren den „Löwen“ in Prestenberg bei Tettnang. Auch er folgte der Familientradition und absolvierte im Sterne-Restaurant „Villino“ in Lindau eine Ausbildung zum Koch.

Seine Wanderjahre führten ihn in weitere hochklassige Häuser mit bis zu drei Sternen, darunter auch die Traube Tonbach im Schwarzwald. In Australien arbeitete er mit der Fernsehköchin Kylie Kwong zusammen. Mit 23 Jahren erkochte sich Benedikt Geßler in Vaduz seine erste Haube des Restaurantführers Gault & Millau.

Prominente Gäste und ein „wahnsinniger Ehrgeiz“

Er war in verschiedenen Restaurants als Küchenchef tätig und später dann als Küchendirektor. Das ist die höchste Position, die es in einer Küche gibt. „Ich habe 50 Leute unter mir gehabt“, sagt Geßler. Sein Anspruch an sich selbst und ans Team sei sehr hoch gewesen. In der Spitzen-Gastronomie gehe es immer um Perfektion. „Man hat einen wahnsinnigen Ehrgeiz, und man muss den auch haben“, sagt Geßler.

Unter seinen Gästen waren viele Prominente, darunter zum Beispiel Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder oder die Führungsriege des FC Bayern. Geßler selbst konnte sich teure Uhren leisten und hatte einen Ferrari in der Garage stehen. „Ich habe in einer Welt gelebt, in nur die Perfektion und der Schein nach außen zählen“, sagt der 39-Jährige heute rückblickend. „Ich wurde engstirnig und war Sklave des Drucks, den ich mir selbst auferlegt habe. Da brennt man mit der Zeit aus.“

Es war nicht absehbar, wie es weitergeht, aber wir wollten auch nicht zurück. Benedikt Geßler

Dann kam der Wendepunkt. „Irgendwann habe ich mich gefragt, was ich da tue“, sagt Benedikt Geßler. Anstoß für sein Umdenken war die Familie. Er war inzwischen Vater dreier Kinder. „Wir haben gemerkt, dass die Kinder darunter leiden“, sagt er.

Zusammen mit seiner Frau Andreia fasste er einen Entschluss: „Wir wollten so leben, dass es der Familie gut geht.“ Eine Entscheidung, „auf die ich stolz bin“, wie Geßler heute sagt.

Er kündigte seinen Job und kehrte nach Oberschwaben zurück, wo er zunächst wieder im Familienbetrieb in Prestenberg mitarbeitete. Dann kaufte er die „Krone“ in Schlier, die zuvor rund zwei Jahre leer gestanden hatte. Dort wollten Benedikt und Andreia Geßler ihr eigenes Gastronomie-Projekt auf die Beine stellen.

Im Oktober 2020 war Eröffnung – und kurz darauf kam der erste Lockdown. „Es war nicht absehbar, wie es weitergeht, aber wir wollten auch nicht zurück“, berichtet Geßler. In dieser Zeit habe er einige schlaflose Nächte gehabt.

Sonntags und an Weihnachten bleibt die „Krone“ zu

Doch der Plan des Ehepaars ging schließlich auf. Heute läuft die „Krone“ gut, und die Geßlers erklären ihr Konzept: Benedikt Geßler kocht, seine Frau Andreia, sie ist Restaurantfachfrau, kümmert sich um den Service. Eine Mitarbeiterin hilft in der Küche. „Wir kochen sehr hochwertig, daher sind unsere Gerichte auch kostenintensiver“, sagt Benedikt Geßler. Ein Hauptgang kostet bei ihm zwischen 29 und 39 Euro. Gleichzeitig sei es ihm sehr wichtig, „auf dem Boden zu bleiben“. So freue es ihn sehr, dass neben Geschäftsleuten und Gästen, die eine Anfahrt bis aus Stuttgart auf sich nehmen, auch Menschen aus Schlier und der direkten Umgebung in die „Krone“ kommen. Auch Stammtische treffen sich dort, „und das ist gut“.

Um ihr Leben familienfreundlich zu gestalten, haben sich die Geßlers ein paar wichtige Regeln gegeben: Das Restaurant ist nur abends geöffnet, so bleibt tagsüber Zeit für die Kinder. Sonntags, an Weihnachten und an Ostern bleibt die „Krone“ zu. Wer zum Essen kommen möchte, muss vorher reservieren.

Die Tischreservierungen werden zeitlich so gestaffelt, dass nicht alle Gerichte gleichzeitig fertig werden müssen und in der Küche möglichst wenig Stress entsteht. Außerdem finden sich auf der Karte nur vier Hauptgänge. „Wir kochen alles selbst und verwenden regionale Produkte“, so der Küchenchef.

Und noch etwas ist Benedikt Geßler wichtig: „Gastronomen müssen für ihre Werte einstehen.“ Für ihn sind das zum Beispiel Wertschätzung, Freude und Respekt. Wer sich als Gast überheblich benimmt und „denkt, dass er mit Geld alles kaufen kann“, der läuft Gefahr, von Benedikt Geßler rausgeschmissen zu werden. Ihre Entscheidung, wieder bodenständiger zu werden, haben die neuen „Krone“-Besitzer nicht bereut. Sie sagen: „Wir hatten es noch nie so schön wie jetzt.“

Die Geschichte der „Krone“ in Schlier

Im Gasthaus Krone in Schlier kochte schon ein Sternekoch: Nachdem das Gebäude um 1900 abgebrannt war, kaufte es die Familie Müller und baute es provisorisch wieder auf. Mitte der 80er-Jahre wurde das Gasthaus dann komplett saniert, wie der heutige Besitzer Benedikt Geßler erzählt.

Unter Sternekoch Georg Müller habe die „Krone“ in den 80er- und 90er-Jahren zu den 50 besten Restaurants Deutschlands gezählt. Im Jahr 2000 wurde sie an einen neuen Besitzer verkauft, dieser wiederum übergab die „Krone“ im April 2020 an Benedikt Geßler. Geßler erneuerte die Technik des Gasthauses und ließ die Holz-Einrichtung aufarbeiten. Im Untergeschoss wurde außerdem eine Wohnung eingebaut.