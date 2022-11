Vom Ingenieur zum Influencer: Ehepaar macht sich selbstständig

Sie haben ihre Arbeitsstellen aufgegeben, um Instagram-Posts zu machen. Was das junge Ehepaar Nadja (28) und Artur Koos (31) aus Fenken in der Gemeinde Schlier getan hat, klingt vielleicht zunächst etwas naiv, doch die beiden verdienen mit Instagram und natürlich auch auf ihren anderen Social-Media-Kanälen Geld.

Und zwar so viel, dass sie keine feste Arbeitsstelle mehr brauchen. Und plötzlich erscheint dieser Schritt gar nicht mehr so naiv. Sie haben sich mit ihrer Marke „Dailyfamilystories“ selbstständig gemacht. Obendrauf haben sie auch noch einen Preis gewonnen und dürfen Anfang Dezember mit Fernsehkoch Johann Lafer kochen.

Das passt zu ihrem Profil. Denn die Follower, wie die Abonnenten eines Kanals in den sozialen Medien heißen, bekommen hauptsächlich von Nadja Koos, aber auch von ihrem Ehemann Rezeptideen für einfache, leckere und „gelingsichere“ Gerichte, wie die beiden das nennen. In ihren Videos und Posts machen sie bezahlte Werbung und verdienen damit ihr Geld. Influencer heißt das auf Neudeutsch. 47.000 solcher Follower haben die beiden allein auf Instagram. Auf Tiktok sind sogar 74.000.

Es war ein langer Weg

Auf dieses Ziel haben die beiden lange hingearbeitet. Denn was so einfach nur nach „Ein paar Posts auf Instagram machen“ klingt, ist gar nicht so einfach, sondern mit sehr viel Arbeit verbunden. Artur Koos führt Tabellen, schreibt Mails und telefoniert mit möglichen Kooperationspartnern, wie er seine Kunden nennt. Das kostet viel Zeit und Verwaltungsarbeit. Dazu braucht es auch noch Ideen für die Inhalte und Zeit, um die Online-Videos zu drehen.

„Du kannst 3000 Follower haben und einen Vollzeitjob ersetzen, wenn man es richtig macht. Du kannst aber auch 100.000 haben, und es bringt dir gar nichts“, sagt Koos. Es komme auf die Qualität der Community, also der Follower-Gemeinde, an. Und so geht es darum, wie aktiv diese Follower sind.

Es begann im März 2021

Das junge Ehepaar hat auf das Ziel, sich mit Social-Media selbstständig zu machen, gezielt hingearbeitet. So erzählen sie es. „Wir haben das von Anfang an ernst genommen und ein Konzept gehabt“, sagt Koos. Das Konzept lautet Kochen und Lifestyle. Und das Konzept ging auf. Im März 2021 sind sie gestartet mit den ersten 100 Followern. Ein Jahr später entschied sich Artur Koos, seine Stelle als Wirtschaftsingenieur aufzugeben. Im Mai kündigte schließlich seine Frau, die im Ravensburger Einzelhandel als Verkäuferin arbeitete.

„Die Ereignisse haben sich überschlagen. Instagram hat sich quasi zum Vollzeitjob entwickelt. Wir haben von Montag bis Sonntag durchgearbeitet“, berichtet Nadja Koos. Denn das Ehepaar hat auch noch drei Kinder. Freizeit war da nicht mehr viel. „Für uns war klar: Wir müssen das jetzt machen. Alle Brücken abreißen und alle Schiffe versenken“, sagt Koos. Es war ein Wagnis, weil die feste Stelle Sicherheit gab. „Wir hätten das aber nie gemacht, wenn wir nicht sicher gewesen wären, dass wir damit unser Leben finanzieren können“, sagt Nadja Koos.

Am 8. Dezember treffen sie Johann Lafers

Wie sehr ihr Konzept beim Publikum ankommt, zeigen die Followerzahlen. Aber auch ein Preis, den beide in diesem Jahr bekommen haben. Im März sind sie mit dem Star-Cook-Award ausgezeichnet worden – einem Preis in der Social-Media-Koch-Nische. Hinter der Star-Cook-App steht unter anderem Fernsehkoch Johann Lafer, den sie am 8. Dezember in Hamburg treffen werden. „Wir wissen selber noch nicht genau, was auf uns zukommt, aber wir freuen uns sehr“, sagt Artur Koos.

Influencer – für einige Menschen ist dieser Begriff ein Äquivalent für etwas Unschönes, weil Menschen Werbung machen. Wie gehen Nadja und Artur Koos damit um? Was sagen ihre Freunde und Familien? Sie bekämen viel Unterstütztung, sagt Koos. Doch wie überall gebe es Menschen, die ihre Arbeit nicht gut fänden oder nicht verstehen. Manche würden sagen: Das ist ja eine einfache Arbeit. „Aber da entgegne ich immer: Wenn es wirklich so einfach ist, wieso macht es dann nicht jeder?“, sagt Nadja Koos.

Glaubwürdigkeit ist ihnen wichtig

Manchmal ertappe ich mich auch dabei, mich zu rechtfertigen, obwohl ich das nicht müsste. Ich sage immer Content-Creator, weil der Begriff Influencer so negativ behaftet ist, sagt Artur Koos.

Sie würden jedoch niemals Produkte bewerben, von denen sie nicht überzeugt sind, sagen beide. „Wir müssen ja mit unserem Namen und Gesichtern dafür stehen“, so Koos. Glaubwürdigkeit sei ihnen wichtig, gerade weil sie wissen, dass es im Social-Media-Bereich auch Influencer gibt, die für Geld alles machen würden.

Und diese Glaubwürdigkeit wollen sie auf keinen Fall verspielen. Denn Influencer zu sein und damit Geld zu verdienen sei erst mal nur eine Zwischenstation. Irgendwann, so träumt Artur Koos, könnte auch ein eigener Online-Shop stehen. „Das wäre dann auch was, was man mal an seine Kinder weitergeben könnte“, sagt er.