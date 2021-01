Verträge für Mehrfamilienhäuser in Schlier sind unterzeichnet

Das klimaneutrale Neubaugebiet in Schlier kommt voran, heißt es in einer Pressemitteilung der technischen Werke Schussental GmbH &Co. KG (TWS): Die Kooperationsverträge für den Bau von sechs Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 49 Wohneinheiten im Ortsteil Unterankenreute seien demnach seit Mitte Dezember unter Dach und Fach.

„Das ist ein wichtiger Meilenstein und ich freue mich, dass damit das nachhaltige Energiekonzept des Quartiers Am Bergle für besonders viele Menschen umgesetzt wird“, wird Thomas Booch als Geschäftsführer der iQ-Gesellschaft für integrierte Quartierslösungen mbH (iQ-GmbH) zitiert. In diesem Unternehmen haben sich laut Mitteilung die TWS und die EnBW Energie Baden-Württemberg AG zusammengetan, um innovative Quartierslösungen für Kommunen und Bauträger zu entwickeln und umzusetzen. Im Ortsteil Unterankenreute der Gemeinde Schlier entstehe auf diese Weise ein Neubaugebiet, das moderne Wohnansprüche mit ländlicher Idylle verbinde und dabei klare Akzente beim Umwelt- und Klimaschutz setze: Mit Hilfe einer zentralen Wärmeversorgung auf Basis einer „Kalten Nahwärme“, Photovoltaikmodulen und der Option auf Ladestationen für E-Mobile und Batteriespeicher.

Das Energiekonzept für das neue Quartier hätten die iQ-Experten in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde entwickelt und wichtige Grundlagen mit der bereits verlegten Infrastruktur geschaffen. Mit den Verträgen für insgesamt sechs Mehrfamilienhäuser komme das Areal nun voran. Die Bauherren würden durch die Partnerschaft mit der iQ-GmbH unter anderem den fachgerechten Anschluss an die zentrale Wärmeversorgung und den vollen Service in allen energetischen Fragen für die späteren Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers sichern. „Klimaschutz und Wohnqualität werden hier vorbildlich verbunden. Wir sind stolz, hier in Schlier an Lösungen für morgen mitwirken zu können“, sind sich Bernd Incerpi von der Firma Intecta und Alfons Leuthe von der Firma Leuthe als ausführende Bauunternehmer laut Mitteilung einig.