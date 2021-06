Unter Drogeneinfluss am Steuer

Wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt das Polizeirevier Ravensburg gegen einen 18-jährigen Autofahrer.

Die Beamten kontrollierten den jungen Mann laut Bericht am Donnerstagabend in der Wolfegger Straße in Oberankenreute. Nachdem er entsprechende Auffälligkeiten zeigte und ein Drogentest positiv verlief, endete für ihn die Fahrt. Er musste in einem Krankenhaus Blut abgeben und hat nun mit einer Anzeige, einem Fahrverbot, sowie einem Bußgeld und Punkten in Flensburg zu rechnen.