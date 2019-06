Unter Drogeneinfluss am Steuer

Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung „Bekämpfung von Drogen und Alkohol im Straßenverkehr“ haben am Dienstag und Mittwoch im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Ravensburg mehrfach zur Feststellung derartiger Verstöße geführt.

Zwei Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Drogen standen, wurden nach Angaben der Polizei am Dienstagabend zwischen 17 und 23 Uhr an einer Kontrollstelle in der Jahnstraße in Schlier festgestellt. Eine Kontrollstelle, die am Mittwochnachmittag am Ausbauende der Bundesstraße 30 im Bereich der Auffahrt Süd eingerichtet wurde, führte innerhalb einer Stunde zur Feststellung von zwei Verkehrsteilnehmern unter Einfluss von berauschenden Mitteln. Hierbei war ein 46-jähriger Autofahrer deutlich alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der 24-jährige Fahrer eines Volvo stand unter dem Einfluss von Marihuana. In seinem Pkw wurde eine geringe Menge des Betäubungsmittels aufgefunden.

Zur Beweissicherung wurden den unter der Einwirkung von Alkohol oder Drogen stehenden Kraftfahrzeugführern im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Weitere Maßnahmen erfolgen durch die zuständigen Straf-, Bußgeld- und Fahrerlaubnisbehörden.