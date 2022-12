Unglückliche Niederlage für Wetzisreute

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am vierten Spieltag der Landesliga traten die Wetzisreuter Schachfreunde in Vöhringen an. Die Gastgeber, die in den ersten Runden immer stark ersatzgeschwächt antraten, waren diesmal in Bestbesetzung. Es gab einen spannenden Verlauf, wobei es lange sehr gut für Wetzisreute aussah. Zu diesem Zeitpunkt standen Marina Heil (3) gegen Simon Weichsberger, Georg Jäger (4) gegen Tupac Amun Juscamaita, Benjamin Neher (5) und Simon Dittberner (7) gegen Andre Brunner aussichtsreich. Etwas unerwartet kippten die Partien, und die Wetzisreuter verloren. Frank Oberndörfer (3) stand gegen Stephan Lell nach einem Springeropfer die gesamte Partie gut und ließ keine Konterchancen zu. Danach remisierte Michael Huber (8) gegen Eliah Weichsberger. Thomas Heyer (6) gab am Ende gegen David Renner remis, nachdem der Wettkampf zugunsten von Vöhringen entschieden war. Somit verlor Wetzisreute in zwei Spielen auf ähnliche Weise knapp ihre Begegnungen. Wetzisreute befindet sich nach vier Runden auf dem siebten Tabellenplatz.