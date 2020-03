Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Unfall in Schlier fahndet die Polizei nach einem flüchtigen BMW-Fahrer. Laut Polizeibericht ist er am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr auf der L317 von Wassers kommend in Richtung Oberankenreute im Bereich der dortigen Kiesgrube in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Oberankenreute fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Beim flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen 1er-BMW mit Ravensburger Kennzeichen. Das Fahrzeug müsste im Frontbereich stark beschädigt sein. Die Polizei in Ravensburg hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ravensburg unter Telefon 0751/8033333 zu melden.