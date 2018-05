Unbekannter bricht in Gaststätte ein

Mehrere Hundert Euro Bargeld hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Freitag beim Einbruch in eine Gaststätte in der Ravensburger Straße in Fenken erbeutet. Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, war der Unbekannte gewaltsam durch eine Tür in das Gebäude eingedrungen und hatte dort in einem Büroraum ein Behältnis aufgebrochen, aus dem er das Bargeld mitnahm. Personen, die in der fraglichen Nacht zwischen Mitternacht und 5 Uhr Verdächtiges bei dem Lokal beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/803-3333, in Verbindung zu setzen.