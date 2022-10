Unbekannte Täter randalieren im Wohngebiet

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Wohngebiet an der Straße Am Bergle randaliert. Das berichtet die Polizei.

Die Täter beschädigten auf einem Grundstück eine Holzverschalung und warfen eine Toilette sowie mehrere Zäune an der dortigen Baustelle um.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann nach Mitteilung der Polizei noch nicht beziffert werden. Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751 / 803 33 33 entgegen.