Unbekannte schlagen Lastwagenfenster ein

Unbekannte haben an der Fahrerseite eines im Zeitraum von Dienstag bis Freitagvormittag auf dem Parkplatz des Friedhofes in der Friedhofstraße geparkten Lastwagen mit Ravensburger Kennzeichen die Seitenscheibe eingeschlagen. Laut Polizei konnte am Tatort nicht festgestellt werden, womit sie diese Sachbeschädigung begingen, wurde am Tatort nicht festgestellt. Aus dem Lastwagen wurde nichts gestohlen.

Hinweise erbittet das Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333.