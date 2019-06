Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag in Unterankenreute die Markenembleme an einer Vielzahl von Fahrzeugen gewaltsam entfernt. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, wurde bei mehreren Autos zudem der Lack beschädigt. Der Sachschaden dürfte demnach erheblich sein. Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333 zu melden.