Unter dem Motto “Mit Herz und Verstand für das Wohl der Gemeinde“ geht die Unabhängige Wählervereinigung Schlier (UVW) in die Kommunalwahl. Die Kandidaten sind von links Beatrix Zinnäcker, Wolfgang Rittmann, Yvonne Hummler, Helena Hack, Justine Graunitz, Hubert Nägele, Ursula Mayer und Sven Zinnäcker. Zur Kandidatenvorstellung lädt die UWV am Freitag, den 03. Mai um 19:30 Uhr in das Sportheim in Wetzisreute.