SV Fenken hat in der Bundesliga das einzige Mal Heimrecht

Die Luftgewehrschützen des SV Fenken haben am Samstag (18 Uhr) in der Turn- und Festhalle Wetzisreute ihren Bundesliga-Heimkampf gegen die SSVG Brigachtal. In diesem Duell erhoffen sich die Fenkener nach dem Aufstieg die ersten Punkte der laufenden Saison.

Bisher steht der SVF mit 0:8 Punkten auf Rang elf der zwölf Mannschaften starken Bundesliga. Brigachtal hat auch erst einen Saisonsieg geschafft und ist Tabellenzehnter – die Gäste könnte Fenken also überholen. Für Fenken geht am Samstag unter anderem der australische Nationalmannschaftsschütze Dane Sampson an den Start. Mit ihm soll es den ersten Erfolg geben, nachdem Fenken an den bisherigen Wettkampftagen oft nur knapp unterlag.

Los geht es in der Turn- und Festhalle in Wetzisreute bereits um 15 Uhr mit dem Wettkampf zwischen SV Niederlauterbach und dem Tabellenführer Bund München, um 16.30 Uhr schießen der SSV Kronau und der SV Pfeil Vöhringen gegeneinander. Der Eintritt ist frei, der Veranstalter freut sich laut Mitteilung auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung. Es ist das einzige Mal in dieser Bundesligasaison, dass die Fenkener zu Hause antreten.