Straftaten angeblich im Namen der Klimaaktivisten begangen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind in Wetzisreute Baumaschinen so beschädigt worden, dass ein Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro entstanden ist. Ein anonymes Bekennerschreiben, das der „Schwäbischen Zeitung“ per E-Mail zugeschickt wurde, vermittelt den Eindruck, dass es sich bei den angeblichen Tätern um Personen aus dem Umfeld der Klimaaktivisten oder Sympathisanten handelt. Darin heißt es, dass „berufstätige Bürgerinnen und Bürger“ die Zerstörung der Natur nicht mehr hinnehmen wollten und deswegen zur Tat geschritten seien. Durch den fortschreitenden Klimawandel würden Menschen sterben, und da Proteste und selbst eine Waldbesetzung nichts helfen würden, sei es an der Zeit, „zu drastischeren Mitteln zu greifen“.

Ziel der Täter und angeblichen Umweltaktivisten waren die Baumaschinen des Unternehmens Strabag im künftigen Gewerbegebiet, das in Wetzisreute entstehen soll. Erst vor Kurzem war dort Spatenstich. Das Gewerbegebiet soll ein ökologisches Vorzeigemodell der Gemeinde Schlier werden. In dem Schreiben, das mit „Pressemitteilung“ überschrieben ist und offenbar an mehrere Medien verschickt worden ist, heißt es: „Wir haben die Elektronik der großen Baumaschinen zerstört, die Luft aus den Reifen gelassen und den Tank mit einem Gemisch befüllt, das ihn kaputt macht.“

Das sagt die Polizei

Das Polizeipräsidium Ravensburg bestätigt die Sachbeschädigung an Baumaschinen in Wezisreute auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“, zu den konkreten Taten konnte die Polizei am Freitagabend allerdings keine Angaben machen. „Wir ermitteln gegen unbekannt und können auch nicht ausschließen, dass es sich um Trittbrettfahrer handelt“, sagt Polizeisprecherin Daniela Baier. Eine Spur gebe es noch nicht. „Wir sind erst am Anfang der Ermittlungen“, so Baier.

Im Umfeld der Waldbesetzung ist von dem Fall auf Nachfrage nichts bekannt. Auch Samuel Bosch, der die Waldbesetzung gegründet hat, ist überrascht von der Tat und sagt, dass die Waldbesetzer mit dieser Sache nichts zu tun hätten. „Ich weiß davon nichts. Auch wenn ich von dem konkreten Projekt nichts halte, weil wieder Fläche versiegelt wird, finde ich es nicht gut, wenn Gewalt angewendet wird“, sagt Bosch.