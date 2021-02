Stiftung Wegzeichen zeichnet Ludger Droste aus

Die Stiftung Wegzeichen der Diözese Rottenburg-Stuttgart hat fünf Gruppen und Privatpersonen mit dem Stiftungspreis 2020 ausgezeichnet. Damit verbunden ist ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 3000 Euro. Dies teilt die Diözese Rottenburg-Stuttgart mit.

Ludger Droste aus dem Dekanat Allgäu-Oberschwaben wurde unter anderem für die Initiative und organisatorische Leitung der Sanierung des außergewöhnlich schönen Arma-Christi-Kreuzes in Schlier-Katzheim und die Herausgabe zweier Fotobücher zum Thema ausgezeichnet.

Engagiert für christliche Kleindenkmale

Die Stiftung Wegzeichen setzt sich laut Mitteilung für den Erhalt, die Dokumentation oder die Errichtung christlicher Wegzeichen in Württemberg ein. Dabei handelt es sich um Kleindenkmale wie Feldkreuze, Kapellen und Bildstöcke, die instandgesetzt und so vor dem Vergessen bewahrt werden. „Diese Glaubenszeichen sind heute wie früher Stätten des Innehaltens und des Gebetes“, sagt der Geschäftsführer der Stiftung, Dominik Wolter. „Sie werden genutzt, geschätzt und geliebt. Der Vorstand und Stiftungsrat danken allen Preisträgerinnen und Preisträgern herzlich für ihren Einsatz zum Erhalt christlicher Wegzeichen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart.“

Stiftungspreis wird wieder ausgelobt

Auch in diesem Jahr nimmt die Stiftung Wegzeichen wieder Bewerbungen für den Stiftungspreis entgegen. Zudem gibt es einen Sonderpreis für Jugendliche. Insgesamt wird ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro ausgeschüttet, wobei eine Aufteilung auf mehrere Preisträger möglich ist.

Preiswürdig sind zum Beispiel Aktivitäten zur Sicherung und zum Erhalt eines religiösen Kleindenkmals, Sanierungs- und Renovierungsarbeiten, die Dokumentation religiöser Kleindenkmale vor Ort oder auch die Neuerrichtung eines solchen. Der Einsatz von Jugendlichen für die religiösen Wegzeichen wird mit einem Sonderpreis belohnt.

Um den Preis können sich Einzelpersonen, Gruppen oder Vereine aus dem Gebiet der Diözese Rottenburg-Stuttgart bewerben, nicht aber kirchliche oder politische Gemeinden beziehungsweise behördliche Einrichtungen. Der Bewerbungsschluss ist am 31. Oktober, heißt es abschließend.