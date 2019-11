Spiegel kaputt.

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 6.45 Uhr auf der Straße zwischen Schlier und Gullen ereignete. Der 30-jährige Fahrer eines Automobils der Marke Mercedes-Benz war Richtung Ritteln unterwegs, als ihm im Bereich einer Kuppe der Fahrer eines Automobils der marke Renault entgegenkam. Wie die Polizei vermutet, hielt sich dieser offensichtlich nicht an das das Rechtsfahrgebot, weshalb es zur Kollision der linken Außenspiegel der beiden Kraftfahrzeuge kam. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in dem Automobil der Marke Renault in Richtung Schlier fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und sich um die Regulierung des entstandenen Unfallschadens zu kümmern, schreiben die Beamten im aktuellen Polizeibericht. Personen, die der Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, zu melden.