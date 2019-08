Nach einem Open-Air-Motorradgottesdienst in Schlier-Richlisreute haben die C-Biker, ein christlicher Motorradclub aus dem Raum Bodensee-Oberschwaben, die während der Veranstaltung gesammelten Spenden in Höhe von 800 Euro an Raimund und Egigayehu Moll vom Verein Äthiopienhilfe in Tettnang weitergegeben. Das Ehepaar Moll werde die Gelder an die aktuellen Schul- und Ausbildungsprojekte für bedürftige Kinder und Jugendliche im Heimatland von Frau Moll weiterleiten, heißt es in einer Mitteilung der Motorradgruppe. Foto: C-Biker