Sieg gegen Weiler im Allgäu

Am achten Spieltag der Bezirksliga spielten die Schachfreunde gegen Weiler 1, die sich aus der 2. Bundesliga zurückstufen liessen. Von den acht Brettern war der Gastgeber an sieben favorisiert. Trotzdem verlor kein Wetzisreuter und am Ende gewann man mit 5:3 Punkten. Als erster remisierte Frank Oberndörfer (Brett 3) gegen Frantisek Hosticka. Auch Johann Grasmik (5) kam gegen Tobias Pfanner relativ schnell zu einer Punkteteilung. Remis endeten auch die Spiele von Thomas Heyer (6) gegen Armin Dorner und Simon Dittberner (7) gegen Mirko Staresina. Am 2. Brett verlief die Partie von Marina Heil gewohnt scharf und endete dann Remis. Sehr spannend war auch der Kampf am 1. Brett zwischen Bernd Hehle und Niklas Wunder. Nach taktischem Spiel gab es für den Gegner nichts zu gewinnen und es kam zum gerechten Remis. Am Ende liefen noch die beiden entscheidenden Partien von Georg Jäger (6) gegen Gerald Dahm und Werner Streicher (8) gegen Jerrik Gieselbrecht. Sie entschieden den Kampf zugunsten von Wetzisreute. Jäger stand bedrängt, konnte aber mit einem Konter mattsetzen. Werner Streicher gewann nach langem Kampf ebenfalls. Wetzisreute bleibt mit einem Spiel weniger Tabellenführer.