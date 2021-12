Seniorin verletzt sich bei Verkehrsunfall in Schlier

Eine Verletzte und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr in der Wolfegger Straße in Schlier ereignet hat.

Eine 69-jährige Hyundai-Fahrerin, die von Schlier in Richtung Lauratal unterwegs war, musste nach Angaben der Polizei aufgrund einer Kurve bremsen, wobei ihr Fahrzeugheck ausbrach. Die Frau kam mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn ab, rutschte den dortigen Hang hinunter und prallte gegen einen Baum.

Die 69-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Ausmaß der Verletzungen ist noch unklar. Ihr Wagen, an dem der Sachschaden auf etwa 4000 Euro beziffert wird, musste abgeschleppt werden.