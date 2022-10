Schützen des SV Fenken starten in die Bundesliga

Für den Aufsteiger SV Fenken beginnt am kommenden Wochenende die Saison in der Luftgewehr-Bundesliga. Für die Fenkener geht es am Samstag nach Dießen an den Ammersee. Dort geht es für den Aufsteiger zunächst um 15 Uhr gegen die SG Coburg, einen Tag später (So., 10 Uhr) ist der SVF an selber Stelle gegen Germania Prittlbach gefordert.

Erstmals im Einsatz für Fenken ist an diesem Wochenende Kerstin Kohler. Der Zugang des Fenkener Teams schoss bislang in der Bundesliga für Brigachtal. Die 1. Bundesliga Süd besteht aus zwölf Mannschaften, am 12. November haben die Oberschwaben ab 15 Uhr ihren Heimkampf – zu Gast sind der SV Niederlauterbach, Der Bund München, der SSV Kronau, der SV Pfeil Vöhringen und SSVG Brigachtal.

Wegen der gleichzeitig stattfindenden Weltmeisterschaft in Kairo muss Fenken am ersten Bundesligawochenende auf die Stammschützen Dane Sampson (Australien) und Franziska Stark (Schweiz) verzichten, die beide in Ägypten für ihre jeweilige Nationalmannschaft am Start sind. Das Ziel der Fenkener ist nach dem Aufstieg in die höchste deutsche Liga der Klassenerhalt.