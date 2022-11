Schützen des SV Fenken bleiben in der Bundesliga sieglos

Auch bei seinem Heimkampf in der mit 250 Zuschauern gut besuchten Turn- und Festhalle Wetzisreute hat das Luftgewehr-Bundesligateam des SV Fenken gegen Brigachtal nicht gepunktet. Der Gegner gewann am Ende mit 4:1.

Die Nervosität vor heimischem Publikum war einigen der fünf Fenkener Schützen deutlich anzumerken. Markus Abt auf Position drei fand überhaupt nicht zu seiner sonst souveränen Form, blieb mit 384 weit unter seinen Möglichkeiten und unterlag am Ende klar gegen Selina Gschwandtner (392). Auch Catharina Westermeyer auf Position fünf musste ihr Match klar mit 387:393 gegen Marco Schneider abgeben. Für einen Lichtblick sorgte erneut Tobias Huzel auf Fenkens Position vier, der mit 393:389 gegen Annika Hurtig punktete. Huzel fuhr damit in fünf absolvierten Wettkämpfen seinen vierten Sieg ein und ist damit aktuell erfolgreichster Fenkener Schütze. Einen schweren Stand hatte der Australier Dane Sampson, der es mit einem glänzend aufschießenden Ungarn Peter Sidi zu tun hatte. Sampson erzielte zwar gute 396 Ringe, Sidi schoss allerdings fehlerlos und gewann am Ende mit grandiosen 400 Ringen. Ein spannender Zweikampf entwickelte sich auf Position zwei. Auch hier trafen mit Sophie Petry auf Fenkener Seite und Nathalie Loser für Brigachtal zwei absolute Top-Schützinnen aufeinander. Loser legte sehr gute 396 vor, Petry unterlag am Ende äußerst knapp mit nur einem Ring Unterschied (395).

Fenken bleibt damit auf Rang elf, da auch der Tabellenletzte Niederlauterbach mit 1:4 gegen München verlor. Am 26./27. November stehen für Fenken bei Gastgeber Prittlbach die nächsten beiden Wettkämpfe gegen den Tabellenzweiten Petersaurach und „Pfeil“ Vöhringen (aktuell Sechster) an.