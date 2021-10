Schützen aus Fenken sind deutsche Meister

Bei der deutschen Meisterschaft im Sportschießen 2021 in München haben die Schützen des SV Fenken drei Medaillen gewonnen. Michael Klein und Markus Abt holten bei den nationalen Titelkämpfen auf der Olympiaschießanlage in München je einen Meistertitel, das Fenkener Team gewann zudem Silber in der Mannschaftswertung.

Klein hatte bereits im August beim ersten Teil der deutschen Meisterschaft zweimal Silber gewonnen – und dabei Gold zweimal knapp verfehlt. Beim zweiten Teil der Meisterschaft siegte Klein nun mit dem Kleinkalibergewehr im 3x20-Wettbewerb (Herren II) souverän mit 578 von 600 möglichen Ringen vor Christian Dreßel (567) und Ferdinand Stipberger (566). Mit dem Kleinkalibergewehr 100 Meter gewann der Schütze des SV Fenken außerdem die Bronzemedaille. Markus Abt gelangen im KK 3x20-Wettbewerb der Herren I starke 589 Ringe, was ihm vor Colin Fix (588) und Dennis Welsch (587) ebenfalls den Meistertitel einbrachte.

Zusammen mit den 573 Ringen von Tobias Huzel wurde der SV Fenken mit 1740 Ringen im Mannschaftswettbewerb Vizemeister. Mit zweimal Gold, viermal Silber und einmal Bronze waren es die erfolgreichsten deutschen Meisterschaften der Fenkener Vereinsgeschichte.