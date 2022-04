Durch verschiedene Graffitis hat ein Schmierfink zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen die Turnhalle in der Friedhofstraße in Unterankenreute sowie einige Sportgeräte beschädigt. Neben Phallussymbolen sprühte der Täter laut Polizei auch ein Hakenkreuz und eine Beleidigung an die Wände. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro und bittet um Hinweise unter Telefon 0751 / 803 33 33 erbeten.