Schlierer schafft es in den Fotokalender des Europaministeriums

Mit einem Foto aus Italien hat es der Hobbyfotograf Rolf Prim aus Schlier in den gemeinsamen Fotokalender 2019 des baden-württembergischen Ministeriums der Justiz für Europa und der Regionalvertretung der Europäischen Kommission in München geschafft. Der Kalender für das Jahr 2019 setzt sich aus 13 Bildern von Hobbyfotografen zusammen, die europäische Motive festhalten, teilt das Justizministerium mit. Das Foto von Rolf Prim ziert das Monatsblatt „April“. Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (links) ehrte Prim in einer Feierstunde in Stuttgart und überreichte als Preis eine Tagesreise nach Straßburg mit einer Begleitperson. „Die große Resonanz hat uns ausgesprochen gefreut. Mehr als 500 Fotografen aus dem ganzen Land haben sich an unserem Wettbewerb beteiligt. Die Bilder zeugen eindrucksvoll von der Schönheit Europas. Der Wettbewerb zeigt, dass die Menschen sich sehr wohl mit Europa identifizieren. Aber Europa muss konkret erlebbar sein“, sagte Wolf. Aus insgesamt 559 Bildern seien die 13 Siegerbilder für den Kalender ausgesucht worden. Foto: Steffen Schmid