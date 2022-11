Getränkemarkt in Unterankenreute brennt

In Unterankenreute in der Gemeinde Schlier ist am Mittwochnachmittag im Keller eines Getränkemarktes ein Brand ausgebrochen. Personen sind laut Pressestelle der Polizei nicht in Gefahr. Alle im Gebäude befindlichen Personen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Derzeit sind die Feuerwehren aus Schlier und Weingarten mit den Löscharbeiten beschäftigt. Es kommt zu starken Rauchentwicklungen, die den Verkehr nach Polizeiangaben jedoch nicht beeinträchtigt.