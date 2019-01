Schlier hat viele Pläne im neuen Jahr

Knapp 200 Gäste haben sich am Sonntag trotz widrigster Wetterumstände nicht davon abhalten lassen , der Einladung der Gemeinde zum Neujahrsempfang in die Festhalle nach Wetzisreute zu folgen. Rückblick und Ausblick standen bei der Ansprache von Bürgermeisterin Katja Liebmann im Vordergrund. Aber auch die Ehrung von Blutspendern und der sportlichen Leistung von Michael Klein war im Programm.

Manch ängstlicher Blick der Gäste beim Neujahrsempfang der Gemeinde Schlier ging zum großen, schneebedeckten Dach der Festhalle in Wetzisreute. Aber gleich zu Beginn ihrer Gästebegrüßung, darunter auch der Bundestagsabgeordnete Axel Müller, bedankte sich die Bürgermeisterin bei ihrem Bauhof für den unermüdlichen Dauereinsatz beim Schneeräumen und hieß besonders die Freiwillige Feuerwehr in Schlier willkommen.

„Die Feuerwehrmänner haben am Freitagnachmittag und Samstag noch das Hallendach von den Schneemassen befreit, nachdem die Traglast laut Statiker ihr Maximum bald erreicht hätte“, informierte Liebmann um danach in ihren Jahresrückblick einzusteigen. Thematisiert wurde die vielfältige Arbeit des Gemeinderats, die Finanz- und Haushaltslage und die aktuellen Einwohnerzahlen. Bemerkenswert dabei, dass im vergangenen Jahr, bei einer Einwohnerzahl von 3 909, stolze 291 Neubürger nach Schlier gezogen sind und der älteste Bürger bereits 103 Jahre zählt.

Kritik an Telekommunikationsunternehmen

Neben ökologischen Maßnahmen erwähnte Liebmann auch die Breitbandversorgung und ihren Ausbau, der zwar gut voranschreite, aber auch aus Kostengründung noch nicht beendet ist.

Heftige Kritik äußerte Liebmann an den Telekommunikationsunternehmen, die eigentlich bei dieser Versorgung in der Pflicht seien. „Ich muss es noch einmal in aller Deutlichkeit sagen: die Gemeinden, insbesondere im ländlichen Rum, handeln auf diesem Feld nur, weil Marktversagen herrscht und wir die Versorgung mit schnellem Internet als Daseinsvorsorge ansehen“.

An die großen Umbaumaßnahmen im vergangenen Jahr bei der Dorfplatzgestaltung sowohl in Schlier mit neuer Nahversorgung, als auch noch in der Planung in Unterankenreute, den barrierefreien Rathausumbau und das Turnerheim, beide Gebäude jetzt aus brandschutztechnischen Gründen mit Fluchttreppen versehen und etliche weitere Sanierungen erinnerte Liebmann ebenfalls. Etliche neue Bebauungspläne, die verabschiedet wurden, werden im kommenden Jahr neuen Wohnraum schaffen, zum Teil auch, wie in Unterankenreute, mit sehr innovativem Energieversorgungskonzept.

Beim Ausblick auf das kommende Jahr wies Liebmann sowohl auf die Maßnahmen zur Digitalisierung der Grundschulen, den dringenden Neu- oder Anbau beim Kindergarten in Unterankenreute für weitere Gruppen, die Hochwasserschutzmaßnahmen beim Mühlebach und die Verlegung des Fenkener Waldbachs hin. Auch bei zwei neuen Modellprojekten, zum einen mit der Heinz Sielmann Stiftun

g und dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zur Stärkung von Biotopverbünden und zum anderen mit dem Thema „Digitalisierung und Heimat“ mit dem Gemeindetag und dem Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration wird Schlier dabei sein. Ein großer Dank der Bürgermeisterin ging an alle ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeit der Gemeinde, vor allem auch an die Vertreter der Vereine, von den etliche runde Jubiläen feiern konnten. Besonders geehrt wurden sechs anwesende Blutspenderinnen und Blutspender, die Liebmann zusammen mit dem Vorsteher des DRK-Ortsvereins Waldburg Bernd Jäger mit Nadel und Urkunde auszeichnete. Mit schwungvollen Klängen begleitet vom Musikverein Schlier-Ankenreute konnten sich die Gäste dann bei einem Glas Sekt dem großzügig ausgerichteten Büffet des Unterankenreutener Dorfladens widmen und ausgiebig die Gemeindeentwicklung diskutieren.