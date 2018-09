Schlamm aus Rösslerweiher wird aufgefangen

Ein großes Auffangbecken am Rösslerweiher auf der Gemarkung der Gemeinde Schlier soll beim jährlichen Ablassen des Weihers die Belastung der unterliegenden Fließgewässer durch Sedimente und Faulschlamm verringern. Die ökologische Maßnahme wird voraussichtlich etwa 220 000 Euro kosten, wobei ein Fördersatz von 85 Prozent vom Land gewährt wird. Wenn alles nach Plan verläuft, soll das Becken zum Oktober fertiggestellt sein.

Immer am zweiten Mittwoch im Oktober findet das Ablassen des Rösslerweihers mit dem großen Abfischen des Fischbestandes statt. Der Rösslerweiher ist kein Angelsee, sondern ein reiner Fischaufzuchtweiher, der dem Land Baden-Württemberg gehört und vom Forstamt Ravensburg verwaltet und bewirtschaftet wird.

Während der Ablass Karpfen, Hechte, Schleien, Weißfische, Welse und Flussbarsche in das Auffangbecken schwemmt, bringt die Aktion auch viel Unerwünschtes mit sich. Vor allem mit dem letzten Wasserrest kommen erhebliche Mengen an Faulschlamm und Sedimenten in die Bäche, in die das Wasser abfließt. Dort wird die Gewässerökologie erheblich beeinträchtigt, in dem das Porensystem in der Bachsohle verschlossen und überdeckt wird und dadurch viele im Bach lebende Organismen nicht überleben können.

Das Wasser fließt geklärt weiter

Das Umweltamt des Landratsamts Ravensburg fordert deshalb, nicht nur am Rössler, sondern eigentlich bei allen Weihern, die abgelassen und auch gewintert werden, den Bau eines Schlammauffangbeckens. Dorthin soll der Abfluss des Weihers geleitet und die Sedimente zum großen Teil aufgefangen werden. Danach kann das Wasser geklärt weiterfließen, und die Bäche werden mit dem Faulschlamm nicht belastet.

Der Schlierer Gemeinderat hatte in seiner Juni-Sitzung die Vergabe der Arbeiten beschlossen, jetzt wurde mit dieser Baumaßnahme begonnen. Ganz einfach ist das nicht, weil der ausgehobene Waldboden für das Becken nicht einfach dort oder auf umliegenden Äckern verteilt werden darf, sondern abgefahren werden muss. So fordert es ein Bodenschutzkonzept des Landratsamts Ravensburg. Es entsteht ein Erdbecken, aus dem dann nach der Trocknung der Schlamm abgefahren werden kann. Eine Kiesstraße am Grund des Beckens ist dafür vorgesehen.

„Insgesamt soll die Baumaßnahme etwa 220 000 Euro kosten“, so der Schlierer Kämmerer Bernd Rothenberger. Nach den Förderrichtlinien der Wasserwirtschaft komme ein Zuschuss von 85 Prozent vom Land. Es ist Eile geboten, soll der Ablass und das jährliche Abfischen wie gewohnt im Oktober stattfinden. Normalerweise wird das Wasser danach immer nach kurzer Zeit wieder in den Rösslerweiher eingelassen. Ob das in diesem Jahr auch sein wird oder ob er über die kalte Jahreszeit abgelassen bleibt und damit gewintert wird, ist nach Auskunft der zuständigen Forstverwaltung, noch nicht entschieden.