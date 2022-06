Schachfreunde Wetzisreute steigen in die Landesliga auf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Saisonende empfingen die Schachfreunde Wetzisreute zuhause Friedrichshafen 1. Die Begegnung versprach spannend zu werden, da Wetzisreute mit einem Sieg aufsteigen würde. Früh ging Wetzisreute in Führung, da am 1. Brett Bernd Hehle kampflos gewann. Danach vergab Frank Oberndörfer (Brett 3) unnötig seine Gewinnstellung und verlor. Nachdem Georg Jäger (Brett 4) und Peter Heil (Brett 5) ihr Spiel gewannen und Simon Dittberner (Brett 7) und Josef Gut (Brett 8) ihre Partie verloren, blieb es bis zum Schluss spannend. Am Ende entschieden die Partien von Marina Heil (Brett 2) und Robert Heydt (Brett 6). Heydt hatte zwischenzeitlich in Remis-Stellung einen Bauern mehr. Marina Heil kam nach hartem Kampf taktisch in Vorteil und gewann ihr Spiel. Somit setzte sich Wetzisreute mit 4,5:3,5 durch und steigt mit einem Mannschaftspunkt Vorsprung vor Leutkirch in die Landesliga auf. In der Topscorer-Liste mit Spielern belegt Marina Heil mit 6 aus 8 Punkten Rang 7. Frank Oberndörfer belegt mit 4,5 aus 7 Spielen Rang 20.