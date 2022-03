Schach-Wettkampf in Wetzisreute

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am siebten Spieltag der Bezirksliga spielte Wetzisreute zuhause gegen Ravensburg. Zunächst remisierten Johann Grasmik (Brett 4) gegen Murat Özdemir in ausgeglichener Stellung. Ebenfalls Remis endete am 2. Brett die Begegnung Frank Oberndörfer gegen Yven Kius, nachdem Oberndörfer einen Figurengewinn ausließ. Die dritte Punkteteilung gab es zwischen Robert Heydt (6) und Michael Schwell.

Danach folgten die Niederlagen von Georg Jäger (3) gegen Andreas Dikich und Peter Heil (5) gegen Tadeus Lewandowski. Am Ende verlief der Wettkampf für Wetzisreute positiv. Sven Woideck (8) gewann gegen den Bezirksjugendmeister Michael Aleksandrov. Simon Dittberner (7) bezwang Berthold Vetter.

Letztendlich entscheidend war die Begegnung am 1. Brett zwischen Marina Heil und Andreas Abt, wo Heil die Oberhand gewann und den 4,5:3,5 Sieg klar machte.

Somit befindet sich Wetzisreute nun auf dem ersten Tabellenplatz vor Leutkirch und Ravensburg. Allerdings haben die Wetzisreuter ein Spiel mehr und müssen noch aussetzen. Die Topscorer-Liste sieht sehr vielversprechend aus. Marina Heil befindet sich auf dem 2. Rang, Frank Oberndörfer auf dem 4. Rang und Johann Grasmik auf dem 9. Rang von 107 Spielern.