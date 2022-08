Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits zum 15. Mal fand das beliebte Frauenturnier „Schach am See (Weiher)“ statt. Insgesamt 9 Frauen kamen nach Wangen an den Schießstattweiher um einen gemütlichen Schachtag zu erleben.

Im Hauptturnier wurden 5 Runden mit 20 Minuten Bedenkzeit gespielt. Am Ende konnte Marina Heil von den Sf Wetzisreute mit 5 Siegen das Turnier für sich entscheiden. Luzia Sander von der TG Biberach musste sich lediglich gegen die Turniersiegerin geschlagen geben und erreichte damit den 2. Platz. Mit 3 Punkten und besserer Feinwertung erreichte die aus der Ukraine geflüchtete Julia Oliinyk, welche beim SC Weiler im Allgäu ein schachliches Zuhause gefunden hat, den 3. Platz. Ebenfalls 3 Punkte erreichten Ursula Schröttner von der TSG Ehingen und Gastgeberin Ute Jusciak vom SC Wangen. Nach einer Stärkung durch reichlich Kaffee und Kuchen wurde am Nachmittag das traditionelle Simultan gegen Marina Heil gespielt. In den 8 umkämpften Partien konnten Heidi Fischer vom SC Obersulmetingen und Ute Juskiak noch einen Sieg erringen. Die restlichen 6 Partien gingen zu Gunsten von Marina Heil aus. Am Abend wurde noch gegrillt und der Schachtag klang bei gemütlichen Beisammensein aus.