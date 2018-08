Rollerfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Unfall am Sonntag gegen 16.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Forststraße ist ein Rollerfahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilte, wollte der Jugendlicher mit seinem Roller aus einem Grundstück in die Forststraße einfahren, bemerkte eine herannahende 49-Jährige und bremste, um eine Kollision mit deren Auto zu vermeiden. Dabei stürzte der Zweiradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden mussten, so die Polizei.