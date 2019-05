Rollende Stars und rasende Mäher

Beim Simson- und Rasenmäherrennen werden am Samstag, 25. Mai, die Motoren in Wetzisreute erklingen. Beginn ist um 11 Uhr mit den Fahrzeugkontrollen und dem freien Training. Anschließend starten die Wertungsläufe. Gefahren wird in den Kategorien: Kinderlauf, Spaß-Roller-Teamcup, Rennrasenmäher, Simson-Nostalgie, Seitenwagen wassergekühlt und luftgekühlt, Supercup. Die Siegerehrungen finden auf der Strecke oder abends beim Fest im Zelt statt.

Wie die Organisatoren, das Geröllheimer-Team, weiter mitteilen, steht der spezielle Spaß-Roller-Teamcup für jedermann unter dem Motto „Stars und Sternchen aus Funk und Fernsehen“. Im Vordergrund steht in dieser separaten Klasse nicht die Geschwindigkeit, sondern Teamgeist, Spaß und Geschicklichkeit. Bei den Simsonfahrern ist ein starkes Feld mit Fahrern aus der Region und ganz Deutschland gemeldet. Die Rennrasenmäherpiloten sind auch dabei und freuen sich auf ihren Saisonauftakt. Besonders viel Spektakel bieten laut Veranstalter die Simsonbeiwagenklassen wassergekühlt und luftgekühlt. Bei den spannenden Läufen wird besonders hart um jeden Zentimeter gekämpft, so die Veranstalter. Für Essen und Getränke ist gesorgt.

Die Motorsportbegeisterten des Geröllheimer-Teams organisieren die Veranstaltung seit ein paar Jahren. Die Stock-Car-Fahrer des Vereins haben in diesem Winter beim ersten Stock-Car-on-Ice-Rennen in Weissenbach / Tirol Erfolge gefeiert. Von den 13 Pokalen errang das Team neun Pokale, heißt es in der Mitteilung weiter.