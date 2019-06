Robert Schad zeigt sich verletzt über den Vandalismus an seiner Skulptur, die momentan bei der Zundelbacher Linde in Schlier steht.

Bildhauer Robert Schad hat am Pfingstsonntag kurzfristig zu einem Bürgergespräch ins Schlierer Rathaus eingeladen. Hintergrund: Eines seiner Kunstwerke, das er im Rahmen des Skulpturenprojekts „Von Ort zu Ort“ bei der Zundelbacher Linde aufgestellt hat, war geklaut und einen Abhang hinunter geworfen worden (die SZ berichtete). Was für ziemliche Aufregung gesorgt hat. Nun suchte Schad das Gespräch mit Leuten, die seiner Kunstaktion, in deren Rahmen an 40 Orten in ganz Oberschwaben bis Ende November 60 Stahlskulpturen platziert werden, kritisch gegenüber stehen. Seiner Einladung sind allerdings nur elf Interessierte gefolgt.

Bürgermeisterin Katja Liebmann begrüßte die Gäste und übergab das Wort an Gemeinderätin Gabriele Wendeborn, Kulturbeauftragte der Gemeinde und bekennender Fan des Bildhauers Robert Schad. In lockerer Atmosphäre wurden Erinnerungen an Schads Kindheit und Schulzeit in Ravensburg ausgetauscht. Oberstudienrat Jupp Eisele, früherer Leiter des Albert-Einstein-Gymnasiums und früher Förderer des Talentes seines Schülers, nickte dabei immer wieder lächelnd.

Dann aber wurde Robert Schad ernst. Denn augenscheinlich nagten die Erinnerungen an die 90er-Jahre noch sehr an ihm. Damals war ein anonymer Wettbewerb ausgeschrieben worden, um ein Kunstwerk auf dem Marienplatz zu installieren: Der Schad-Brunnen hatte die Bevölkerung damals polarisiert und die Gemüter erhitzt. Obwohl Robert Schad damals bereits einen internationalen Ruf als Künstler hatte, hätte er sich in seiner Heimat mehr Respekt und Achtung gewünscht, wie er einräumte.

Das wurde sehr deutlich, als er sich recht emotional auch an bitterböse Kommentare und Leserbriefe erinnerte, die seinerzeit in der Schwäbischen Zeitung erschienen waren und seine Kompetenz und seine künstlerische Aussage in Frage gestellt hatten.

Die Linie war und ist sein Thema, betonte Robert Schad in Schlier. Sie gelte als haptisches Statement unterschiedlichster Wege im Leben. Die Umsetzung seiner Gedanken und Ideen mit Stahl, einem Material, das die Menschen zu Höchstleistungen herausfordere, solle Leichtigkeit und Lebensfluss demonstrieren.

Kunstwerke als Denkanstöße

Tonnenschwere Skulpturen wirken beinahe schwerelos, als ob sie fliegen oder sich bewegen könnten, findet er. Sie ermöglichten neue Perspektiven und fügten sich in ihre Umgebung. Am Anfang stehe bei ihm, so berichtete Schad, eine Kritzelei, ein Einfall beziehungsweise ein Gefühl, das sich entwickele und während des Schaffensprozesses seinen Namen finde. Und so will Robert Schad seine Kunstwerke auch verstanden wissen: als Auslöser zum Denken und Fühlen im Zusammenwirken mit der Umgebung. Als Input für individuelle Assoziationen und Emotionen.

Die Orte, an denen nun die Kunstwerke in der Region aufgestellt wurden, haben allesamt eine Bedeutung für Schad und wie er mutmaßt, auch für die Menschen, die hier leben. Und so habe es ihn doppelt verletzt, dass „eines seiner Kinder“, wie Moderatorin Gabriele Wendeborn Schads Werke bezeichnete, nicht nur geklaut, sondern in zerstörerischer Absicht behandelt worden sei. Dabei sei der Materialwert den hohen Aufwand, der betrieben worden sei, eigentlich gar nicht wert. Solch einen Vandalismus habe er bislang noch nie erlebt, betonte Robert Schad.

Für ihn ist das Projekt „ 60 Kunstwerke an 40 Orten“ in Oberschwaben eine Rückkehr in die Heimat, die als logische Folge seines künstlerischen Werdegangs geschehe. Die Frage, ob das Projekt auch als Hommage an seine Heimat zu verstehen sei, verneinte er.