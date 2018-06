Riesengaudi beim Simson- und Rennrasenmäherrennen Wetzisreute

Auf die Plätze, fertig, Gaudi: Mit mehr als 70 waghalsigen Fahrern ist am Samstag das dritte Simson- und Rennrasenmäherrennen in Schlier-Wetzisreute gestartet. Ältester Seitenwagenfahrer war der 78-jährige Hermann Hein aus Berlin mit seinem Beifahrer Frank Schnepf. Gleich im ersten Rennen dominierte der Berliner Seitenwagenpilot, der noch zuvor beklagt hatte, dass die Simson-Rennen im Osten mehr und mehr aussterben. Im beschaulichen Wetzisreute mit seinen knapp 330 Einwohnern sollen sich die Gaudi-Rennen wieder etablieren, wie es seitens der Rennleitung heißt. Ziel sei es, wieder ein Stockcar-Rennen auf die Beine, treffender gesagt: auf die Räder zu stellen. In sieben Kategorien waren die Fahrer diesmal angetreten, darunter der Simson-Supercup mit stark frisierten Rennmaschinen, bei denen nur noch ein Bruchteil an die Ost-Mopeds erinnert. Mit rund 30 Pferdestärken jagten kurz danach die Seitenwagen über die einstige Wiese, die durch die rotierenden Stollenreifen immer mehr zum Acker wurde. Mehr als 300 Zuschauer lockten die Rennen an, bei denen Simsons und umgebaute Rennrasenmäher abwechselnd um Punkte und Siege kämpften.Foto: Felix Kästle/dpa