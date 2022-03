Ravensburg gewinnt in Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei einem Nachholspiel der Bezirksliga traten die Schachfreunde Ravensburg mit ihrer 1. Mannschaft gegen Schlusslicht Biberach 3 an. Das recht junge Team aus Biberach hatte offensichtlich Aufstellungsprobleme und gab gleich vor Beginn drei Bretter kampflos gegen die Ravensburger Andreas Abt (Brett 1), Andreas Dikich (2) und Tudor Luchiean (7) ab. Fünf Partien wurden gespielt. Hierbei gewannen Mannschaftsführer Murat Özdemir (3) und Berthold Vetter (6). Berthold Vetter ist in der Topscorer-Liste mit 106 Spielern auf Platz 2 knapp hinter dem Leutkircher Roman Jehle. Andreas Dikich steht auf Rang 5 sowie Jugendspieler Tudor Luchiean auf Rang 18. Ravensburg bleibt vor Wetzisreute 1 und Tettnang 2 Tabellenführer der Bezirksliga. In der nächsten Runde Mitte März kommt es zur Spitzenbegegnung Wetzisreute gegen Ravensburg.