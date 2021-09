Radler prallt mit Motorradfahrer zusammen

Einen Motorradfahrer übersehen hat laut Polizeibericht ein 71 Jahre alter Radfahrer, der am Sonntagnachmittag kurz vor 15 Uhr in der Hauptstraße in Schlier an einem Unfall beteiligt war.

Der Zweiradlfahrer befuhr demnach die Hauptstraße verbotswidrig auf dem Gehweg und übersah dabei den 41 Jahre alten Motorradfahrer, der an der Einmündung der Straße „Sägewerk“ hielt. Bei der Kollision stürzte der Radler und verletzte sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden, der auf etwa 1000 Euro geschätzt wird.