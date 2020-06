Radfahrerin stürzt im Wald bei Schlier

Im Waldgebiet zwischen Wolfegg und Erbisreute ist am Donnerstagnachmittag eine Radfahrerin mit ihrem E-Bike gestürzt und verletzte sich leicht. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 14.20 Uhr fuhr die 54-Jährige auf dem Radweg von Wolfegg kommend in Richtung Fuchsenloch. In einer leichten Linkskurve mit Gefälle verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte. Nach notärztlichen Behandlung vor Ort brachte der Rettungsdienst die Gestürzte ins Krankenhaus. Schaden am E-Bike entstand nicht.