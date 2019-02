Polizei sucht Zeugen zu Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Samstag gegen 13.45 Uhr die Laurentiusstraße befahren und missachtete beim Linksabbiegen in die Wolfegger Straße die Vorfahrt eines 29-jährigen Skoda-Fahrers. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Unbekante weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern. Diesen soll den Unfall mit einem schwarzen Geländewagen mit Stuttgarter Zulassung verursacht haben.

Personen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Vogt, Telefon 07529 / 971560, zu informieren.