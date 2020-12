Polizei nimmt Party in Unterankenreute aus

Die Polizei hat am Freitag gegen 23.15 Uhr eine Party in einer Autowerkstatt in Unterankenreute beendet. Wie es im Polizeibericht heißt, wurde ihr gegen 23.15 Uhr von einer anonymen Hinweisgeberin von der Party berichtet. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnten sie insgesamt neun männliche Personen im Alter von 17 bis 22 Jahren feststellen. Anlass für die Feier war offensichtlich ein Geburtstag, die Polizei. Alle Personen müssen sich nun wegen Verstoß gegen die Corona-Verordnung verantworten.