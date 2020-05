Pedelecfahrer stürzt am Bordstein

In Wetzisreute ist ein 55-jähriger Radfahrer am Donnerstagnachmittag beim Überfahren eines Bordsteins unglücklich gestürzt und hat sich dabei verletzt.

Der Mann fuhr laut Polizei gegen 14.45 Uhr in der Waldburger Straße beim Wechsel von der Fahrbahn auf den Fuß-/Radweg in so spitzem Winkel über den Bordstein, dass das Vorderrad seines Pedelecs abgewiesen wurde. In der Folge schlug der 55-Jährige sehr unsanft auf der Straße auf. Er verletzte sich nicht schwerer, obwohl sein Schutzhelm bei dem Sturz an mehreren Stellen zerbrach. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten und brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.