Nach Ausweichmanöver landet Auto im Flussbett der Scherzach

Ein Totalschaden in Höhe von rund 30 000 Euro ist am Samstag gegen 16 Uhr an einem Honda Civic bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 7948 entstanden. Das teilt die Polizei mit.

Der 19-jährige Fahrer des Honda war demnach von Weingarten in Richtung Schlier unterwegs, als ihm in einer Linkskurve ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem grauen oder silbernen Skoda Octavia entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 19-Jährige nach rechts aus, geriet ins Schleudern und kam mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab.

Das Autos stürzte zwischen mehreren Bäumen hindurch in das einige Meter tiefer liegende Flussbett der Scherzach. Weder der 19-Jährige, noch sein 17-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt.

Der Skoda-Fahrer setzte indes seine Fahrt unbeeindruckt fort und konnte, trotz der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung, nicht mehr angetroffen werden. Die Freiwillige Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des Honda. Anhand der Spurenlage schließt die Polizei nicht aus, dass der 19-Jährige zu schnell unterwegs war.

Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Fahrer des Skoda Octavia geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751 / 8033333 zu melden.