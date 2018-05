Mundarttheater Wetzisreute spielt „Dr Glücksbringer“

Das Mundarttheater Wetzisreute spielt ab dem 15. Februar im Turnerheim in Wetzisreute „Dr Glücksbringer“.

Die Geschichte: Der Mühlbauer ist gestorben. Bei der Testamentseröffnung hoffen die drei geldgierigen Vettern Mattheis (Josef Rees), Guschtl (Christoph Wegele), Bene (Hubert Dreher) und dessen dominante Frau Walburga (Sylvia Appenmeier) auf ein stattliches Erbteil. Tatsächlich gehen Feld, Wald und Mühle in ihren Besitz über. Florian (Thomas Brauchle), der ein Leben lang mit seiner Frau Traudel (Geli Schalt-Michl) für den Mühlbauer gearbeitet und ihn versorgt hat, erbt als Dank dafür dessen alten Tirolerhut. Selbst deren herrlich komischer Freund und Nachbar Haslinger (Richard Uhl) gelingt es nicht, sie in ihrer Enttäuschung zu trösten. Das Blatt wendet sich, als die drei Vettern im besagten Tirolerhut einen Brief des Mühlbauern an Florian finden. Darin steht, dass der Hut mehr wert ist als Feld Wald und Mühle zusammen, denn er verhilft dem, der ihn besitzt, zu lebenslangem Glück und Reichtum. Das weckt den Neid der Vettern.

Gespielt wird am 15. Februar (Seniorenvorstellung 13.30 Uhr) wie auch am 16., 18., 23., 24. und 25.2. sowie am 2., 3., 4., 9. und 10. März. Freitags und samstags beginnen die Vorstellungen um 19.30 Uhr, sonntags um 18 Uhr. Karten gibt es bei Familie Dreher unter Telefon 07529 / 1755.