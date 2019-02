Mundarttheater Wetzisreute präsentiert neues Stück

Das Mundarttheater Wetzisreute präsentiert dieses Jahr das Stück „Die 600-Jahr-Feier“. Zum Inhalt: „In Wetzisweiler sott’s wider amol a Fescht gebe“, konstatiert der Gemeinderat. Nachdem der Lehrer im Landesarchiv eine Urkunde entdeckt hat, die nahe legt, dass Wetzisweiler vor 600 Jahren gegründet wurde, ist man sich schnell einig, dass es eine 600-Jahr-Feier geben muss. Allerdings gestalten sich die Vorbereitungen nicht ganz reibungslos, sodass die Zuschauer gespannt sein dürfen, was letztlich aus dem Vorhaben wird. Gespielt wird im Turnerheim in Wetzisreute an folgenden Terminen: 8., 9., 15., 16., 17., 22., 23.,24.,29. und 30. März. Foto: Theater