Mountainbike in Wetzisreute gestohlen

2018 war ein Supersommer. Leider auch für Ratten. Durch die Hitze und Trockenheit vermehrten sich die gefährlichen Nager deutschlandweit rasant, und auch in Ravensburg wurden zahlreiche Tiere am helllichten Tag auf der Straße oder in Gärten gesehen. Besonders betroffen waren nach Anrufen und E-Mails von Lesern die Gegend um die Gleise in der Bahnstadt, die Weststadt und die Südstadt. Experten führten die häufigen Sichtungen auf Überbevölkerung zurück: Die ansonsten tageslichtscheuen Schädlinge waren demnach gezwungen, sich neue Quartiere zu ...