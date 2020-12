Mit Auto auf Mauer gerutscht

Abgeschleppt werden musste das Auto einer 18-Jährigen am Dienstag gegen 23 Uhr, nachdem diese in der Schlierer Boserstraße auf schneeglatter Fahrbahn gegen eine Mauer gerutscht war. Am Wagen entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 3000 Euro. Alle drei Insassen des Fahrzeugs blieben unverletzt.