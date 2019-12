Menschen mit Behinderung zeigen ihre Kunstwerke

Eine ungewöhnliche Ausstellung ist am vergangenen Wochenende im Schlierer Rathaus eröffnet worden. Acht Teilnehmer der Kreativwerkstatt „Malen in Acryl“ der inklusiven Begegnungsstätte „Finka“ des KBZO zeigen ihre Werke unter dem Titel „Pinselstriche in Bewegung – Kreativ in Begegnung“.

Unter Anleitung der Stuttgarter Künstlerin Ulrike Goeres-Danner sind farbenfrohe und beeindruckende Exponate entstanden.

Es ist laut an diesem Sonntagmorgen im Schlierer Rathaus. Fröhliches Lachen ist zu hören, ungewöhnlich viele Rollstuhlfahrer sind hier heute unterwegs. Kein Problem für sie, sich im barrierefreien Rathaus mit neuem Aufzug zu bewegen und die zahlreichen farbenfrohen Exponate zu betrachten.

Acht Frauen stellen aus

Ich komme mit einer Rollifahrerin ins Gespräch und lerne damit gleich eine der acht Frauen kennen, die hier ihre Werke zeigen. Kerstin Simmendinger lebt im Wohnheim Finka des KBZO in Weingarten, dessen Name für Freizeit, Inklusion und Alltagsbegleitung steht. Sie ist in Begleitung ihrer Mutter Gaby, die ebenfalls hier ausstellt. Kerstin nimmt mich mit und zeigt mir ihre Bilder.

„Die Sterne habe ich aufgeklebt und dann ausgemalt“, erklärt sie. „Eigentlich wollte ich den Stern innen weiß lassen, bin aber mit dem Pinsel abgerutscht und jetzt ist er innen auch gemalt“, sagt sie und lacht.

Ihre Mutter, die keine Behinderung hat, zeigt mir über den Bildern ihrer Tochter mit Sternen und Christbaumkugeln eines mit leuchtenden Adventskerzen, das sie gemalt hat.

„Ulrike Goeres-Danner hilft uns bei allem, sie hat uns viele Tricks und Kniffe gezeigt und dabei tolle Ergebnisse erzielt“, lobt sie die Künstlerin, die ehrenamtlich die Kreativwerkstatt „Malen in Acryl“ leitet.

Diese ergreift dann, nach der herzlichen Begrüßung von Bürgermeisterin Katja Liebmann und Christian Mahl von der Stiftung KBZO, ebenfalls das Wort.

Obwohl auch Goeres-Danner einige Werke im Rathaus ausstellt, nimmt sie sich ganz zurück und stellt in ihrer Laudatio die acht Frauen in den Mittelpunkt. „Ein Danke an Ursula Faber, Kerstin und Gaby Simmendinger, Anna Pfefferkorn, Anita Auer-Weiß, Silke Eweler, Jana Lou Goeres und Lara Sophie Bauer“, nennt sie die Namen der Ausstellenden unter dem Applaus der Besucher.

Einsatz für Inklusion

Ein ganz besonderer Dank und großes Lob bekommt ihre Tochter Christiane Goeres, die nicht nur in Weingarten die Finka leitet, sondern mit großem Engagement die umfangreichen Aktivitäten steuert und sich unermüdlich für die Inklusion einsetzt.

Sie war es auch, die ihre Mutter zur Leitung dieser Kreativwerkstatt gebracht hat, die zwei- bis dreimal im Jahr übers Wochenende stattfindet.

Wie leitet man Menschen mit Behinderung zu künstlerischem Schaffen an? „Ich male mit den Menschen genau so, wie sie es brauchen, nicht mehr und nicht weniger“, erzählt sie und fügt hinzu: „Bei jemandem mit Spastiken halte ich die Leinwand fest. Und wenn jemand den Pinsel in der Hand verkrampft, berühre ich seine Hand und streichle sie.“

Musikalische Begleitung

Eine fröhliche und gänzlich unverkrampfte Atmosphäre herrscht während der Vernissage, die mit Gesang von Tanja Demattio und Martin Kühn am Keyboard auch musikalisch stimmungsvoll begleitet wird. Ich verabschiede mich von Kerstin, die mir inzwischen das Du angeboten hat und mich herzlich umarmt. Es ist eine ungewöhnliche Ausstellung im Schlierer Rathaus.