Martinimarkt in Schlier kommt gut an

Bereits zum 25. Mal fand am vergangenen Samstag im Hof der Schule in Schlier der Martinimarkt statt. Organisiert vom Landwirtschaftlichen Ortsverein und dem Frauenbund gab es auch in diesem Jahr wieder eine bunte Mischung aus Textilien, gebasteltem und landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu kaufen und zu probieren. Musikalische umrahmt wurde der sehr gut besuchte Markt von den Jagdhornbläsern Schlier, den Mühlenreuter Alphornbläsern und Kindern aus der Blockflötengruppe, der Früherziehung sowie den Soundinis des Musikvereins.