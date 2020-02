Linienbus landet bei Schlier in Sraßengraben

Auf der Landstraße zwischen Ravensburg und Schlier ist am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr ein Linienbus auf schneeglatter Straße ins Schlingern geraten und im Graben gelandet. Im Kurvenbereich auf Höhe der Abfahrt nach Groppach kam der Bus von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilt, und kam in Schräglage am Hang zum Stehen.

Von den 20 im Bus befindlichen Fahrgästen wurden vier bei dem Unfall leicht verletzt. Am Bus entstand Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Er musste von einem Abschleppdienst aus der schrägen Hanglage befreit werden. Die verletzten Insassen wurden vor Ort medizinisch versorgt. Für die anderen Fahrgäste wurde ein Ersatzbus organisiert.