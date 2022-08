Landkinderfreizeit entdeckt viel neues

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Handwerk neu entdecken“. Unter diesem Motto stand unsere diesjährige LaKi. So hatten wir in der Zeltgruppe (ZG) 1 Bäcker und Bäckerinnen, die ihr eigenes Zopfbrot machten oder Zimmerleute, eine reine Jungs-ZG, die ihre eigenen Stühle zimmerten. Auch Maler und Lackierer:innen haben im Handwerksthema nicht gefehlt. Weitere Berufe waren die Fließenleger:innen, die Instrumentenbauer:innen und die Betonbauer:innen. Allesamt also Handwerksberufe, die die einzelnen ZGs verkörpern sollten. Dies wurde vor allem an unserer Einführungsaktion deutlich, bei der sich die Teamer:innen passend zum Thema gekleidet haben. In den ZGs konnten die Kinder verschiedene Aktionen gemeinsam durchführen. Zusätzlich in Interessengruppen erfuhren sie etwas über Milch und deren Herkunft oder aber haben Erfahrungen in Honig und Bienenkunde gesammelt. Beim Thema Ketchup schauten sich die Kinder an, wie man zuckerfreien Ketchup herstellt und man ganz nebenbei noch Lebensmittel vor der Tonne rettet. Die Gruppe rund ums Mehl machte einen Ausflug zum Feld, mahlte ihr Mehl und backte daraus leckere Pfannkuchen. Ein wahres Highlight war auch unsere Smoothiebike, denn dort haben die Kinder alles rund um den Apfel kennengelernt und mit viel Muskelkraft den Smoothie erstellt. Unsere Küche sorgte für ein abwechslungsreiches Menü über die Woche hinweg. Angefangen von Eintopf, über Hamburger, bis hin zum bekannten Spaghettigericht. Auch Springer und Einkäufer haben die Woche über zu tun, an allen Ecken und Enden zu helfen, um die LaKi-Woche perfekt zu machen. Unser Materialzelt (MAT) muss ebenfalls die ganze Woche besetzt und geordnet werden. Das wurde auch dieses Jahr wieder hervorragend ausgeführt. Die Lagerleitung sorgte dafür, dass der Ablauf möglichst glatt läuft und arbeitet Hand in Hand mit dem gesamten Team. Im nächsten Jahr findet die Landkinderfreizeit bei Familie Böhmer in Ettishofen statt. Anmelden kann man sich ab Januar unter www.bdl-wueho.de